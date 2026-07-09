Numerose attività storiche di via San Romano a Ferrara stanno chiudendo, sostituite da locali di take away e barber shop. Negli ultimi mesi, molte boutique e negozi tradizionali hanno abbassato le serrande, lasciando spazio a nuove aperture orientate al servizio rapido e alla cura della persona. La via, riconosciuta come centro dello shopping di qualità, sta vivendo un cambiamento significativo nel panorama commerciale, con negozi storici che non riaprono e nuove attività di diverso genere che prendono il loro posto.

Ferrara, 9 luglio 2026 – Un nome storico, che per decenni ha tenuto alta la bandiera dello shopping. Via San Romano era conosciuta come un concentrato di boutique, il cuore della città, che un tempo ospitava solo botteghe di qualità. La perla del centro che oggi più che mai deve fare i conti con il declino. Il deserto più totale è incorniciato da negozi storici che chiudono e, negli anni, sono stati sostituiti dall’ennesimo take away. Finché il Comune, con un’ordinanza, ha vietato l’apertura di attività di somministrazione. Ma anche questo provvedimento non ha invertito la tendenza. Al posto dei take away stanno spuntando come funghi i barber shop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Valzer dei negozi in via San Romano a Ferrara: “Chiudono le botteghe storiche, arrivano take away e barber shop”

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