Ecco le’Botteghe storiche’ Decine di negozi pronti

Sta per essere assegnato il riconoscimento alle decine di botteghe storiche. L’iter per il riconoscimento si avvia alla conclusione, con le pratiche in fase finale. Le attività coinvolte sono pronte a ricevere il titolo che celebra la loro lunga presenza nel territorio. L’assegnazione sarà ufficializzata a breve, dopo le verifiche finali e la conclusione delle procedure amministrative.

In arrivo il riconoscimento per decine di botteghe storiche. È ormai alle battute finali l’iter per l’assegnazione del titolo di ‘Bottega storica’ alle attività commerciali e artigianali che, da decenni, rappresentano un punto di riferimento custodendo tradizioni, saperi e storie che attraversano generazioni. L’aggiornamento sul percorso avviato dal Comune è stato al centro della commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi, con l’assessore Gianmaria Nardi che ha illustrato il progetto, ormai prossimo al traguardo. L’iniziativa s’inserisce nel quadro normativo nazionale che consente ai Comuni d’istituire appositi albi per tutelare e valorizzare le attività storiche. Uno strumento che punta non solo a riconoscere il valore culturale e commerciale di queste realtà, ma anche a contrastarne la progressiva scomparsa, salvaguardando il carattere e l’identità dei centri urbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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