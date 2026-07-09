Le Valli del Mezzano sono a rischio abbandono, con poche azioni concrete finora adottate per il rilancio. La situazione viene definita pessima e si evidenzia la perdita di un patrimonio ambientale e faunistico. La mancanza di interventi concreti preoccupa chi vive l’area e si chiede l’implementazione di un piano per la sua tutela e sviluppo.

"Le prospettive del Mezzano sono pessime. Di azioni concrete non ne abbiamo ancora viste". Un patrimonio ambientale e faunistico che rischia di perdersi. È questo l’allarme lanciato da Gianfranco Tomasoni, presidente provinciale del centro Servizi degli Atc, che esprime forte preoccupazione sul futuro di una delle più grandi aree protette regionali, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la gestione faunistica e ambientale del territorio. L’area, inizialmente destinata alla produzione agricola, con coltivazioni specializzate come asparagi e vivai, è stata successivamente interessata anche da coltivazioni intensive di pomodoro destinate alla produzione di conserve, e ormai abbandonata al peggiore dei destini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valli del Mezzano verso l’abbandono: "Serve un piano per rilanciare l’area"

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