Valeria Bruni Tedeschi ha risposto a Micaela Ramazzotti, che in un’intervista aveva detto di non essere più amica di lei perché sarebbe “nata ricca”. Bruni Tedeschi ha affermato di poter essere antipatica, ma che sui giornali e in tv non si discute delle antipatie personali. La replica è arrivata dopo le dichiarazioni di Ramazzotti, che aveva spiegato la fine dell’amicizia con questa motivazione.

Valeria Bruni Tedeschi replica alla collega Micaela Ramazzotti che, in un’intervista a Belve, aveva spiegato che non erano rimaste amiche perché lei era “nata ricca”. In un’intervista al settimanale F, Valeria Bruni Tedeschi ha dichiarato: “Non saprei cosa dire. Non è molto grave. Con tutto quello che succede oggi. Sinceramente capisco che io possa stare antipatica o che si possa avere qualcosa contro di me. Anch’io mi sto antipatica delle volte. I giornali e le tv non sono posti per parlare delle proprie antipatie, è una mia regola. Sicuramente avrò fatto qualcosa a Micaela per farle dire certe cose, non so. Glielo chiederò se la incontrerò. Oppure no. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Valeria Bruni Tedeschi replica a Micaela Ramazzotti: “Posso stare antipatica, ma su giornali e tv non si parla delle proprie antipatie”

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