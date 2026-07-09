Vaccari Pd | I numeri del gioco d'azzardo esplodono ma il Governo non fa nulla per ridurre i danni

Il deputato Pd Stefano Vaccari ha scritto il libro "Non è un Gioco è Azzardo" che racconta anni di lavoro sul tema della ludopatia. Con lui, abbiamo affrontato le principali questioni collegate all'azzardo, dalla crescita del gioco online al divieto di pubblicità e alle infilitrazioni criminali, fino agli interventi del Governo Meloni sulla materia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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