Vaccari Pd | I numeri del gioco d'azzardo esplodono ma il Governo non fa nulla per ridurre i danni
Il deputato Pd Stefano Vaccari ha scritto il libro "Non è un Gioco è Azzardo" che racconta anni di lavoro sul tema della ludopatia. Con lui, abbiamo affrontato le principali questioni collegate all'azzardo, dalla crescita del gioco online al divieto di pubblicità e alle infilitrazioni criminali, fino agli interventi del Governo Meloni sulla materia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Vaccari (PD) ad Agimeg: Per me la riforma del gioco non si farà e sarà una occasione persaStefano Vaccari del PD critica il riordino del gioco fisico, avvertendo che sarà un'occasione persa se non si agirà entro il 29 agosto. agimeg.it