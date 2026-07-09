vacanze italiane per il demolitore di gaza

Notizia in breve

Un soldato israeliano accusato di aver distrutto interi quartieri di Gaza si trova attualmente in vacanza in Italia. Si chiama Arik Ben Asulin e fa parte del 749esimo Battaglione genio da combattimento. La sua presenza nel paese è stata segnalata nelle ultime settimane, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli ufficiali. L’uomo ha lasciato il suo incarico militare temporaneamente, secondo quanto si apprende, e si trova in una località italiana non specificata.