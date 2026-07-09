Vacanze italiane per il demolitore di Gaza
Un soldato israeliano accusato di aver distrutto interi quartieri di Gaza si trova attualmente in vacanza in Italia. Si chiama Arik Ben Asulin e fa parte del 749esimo Battaglione genio da combattimento. La sua presenza nel paese è stata segnalata nelle ultime settimane, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli ufficiali. L’uomo ha lasciato il suo incarico militare temporaneamente, secondo quanto si apprende, e si trova in una località italiana non specificata.
Un soldato dell’esercito israeliano accusato di aver raso al suolo interi quartieri di Gaza passa questi giorni in vacanza in Italia. Si chiama Arik Ben Asulin, 749esimo Battaglione genio da combattimento. Il 2 luglio la Hind Rajab Foundation, l’organizzazione che porta il nome della bambina palestinese di cinque anni uccisa nel gennaio 2024 con la famiglia e i due paramedici che tentavano di salvarla, ha depositato una denuncia alla Procura di Roma. L’accusa parla di “crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio”, lo stesso reato che la Corte internazionale di giustizia esamina nel procedimento contro Israele. Le prove che la fondazione consegna ai magistrati le ha diffuse lui. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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