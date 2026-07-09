Durante la partita tra Costa d’Avorio ed Ecuador, un giocatore nato in Costa d’Avorio e cittadino italiano dal 2020 ha segnato un gol all’ultimo minuto, posizionando il pallone nell’angolo della rete. Cresciuto tra Bibbiano e l’Atalanta, ha rappresentato l’Ecuador nel Mondiale, nonostante le origini africane. La nazionale italiana fatica a integrare e valorizzare i talenti di seconda generazione, a causa di limiti legislativi e mancanza di strategie a lungo termine.

Al novantesimo di Costa d’Avorio-Ecuador, Amad Diallo ha sistemato il pallone all’angolino e il paradosso nel tabellino. Nato ad Abidjan, cresciuto tra Bibbiano e l’ Atalanta, cittadino italiano dal 2020, ha segnato al Mondiale per il Paese in cui è nato. Non è un tradimento, né uno scippo. È una scelta. E le scelte, nel calcio delle nazionali, maturano spesso molto prima dei giocatori. Il caso Diallo è un buon ingresso sul tema. Sarebbe facile arruolarlo nella nazionale immaginaria dei talenti perduti, ma la sua storia è più sottile e, proprio per questo, più interessante. L’Italia gli ha dato una lingua, una scuola calcistica (Zingonia) e infine, nel dicembre 2020, la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una seconda generazione perduta: tra limiti legislativi e scarsa lungimiranza, così la Nazionale ancora fatica a vestire d’azzurro i suoi nuovi talenti

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