Da quando la moda ha smesso di esercitare lo stesso fascino di qualche anno fa, i grandi marchi del lusso hanno deciso di allargare il loro raggio d’azione verso nuove forme di benessere. I viaggi sono tra questi. Non c’è da sorprendersi quindi se per questa estate Burberry ha scelto di fare una piccola vacanza in Grecia, unendo le forze con la catena di hotel e residenze private di lusso One&Only per una collaborazione che ha come protagonista il One&Only Aesthesis. Affacciato sul Mar Egeo e immerso all’interno di una riserva forestale protetta, il resort somiglia un po’ a un piccolo villaggio in cui ogni spostamento è affidato a un piccolo buggy e le stanze somigliano a delle piccole ville con piscina e giardino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Una partita a tennis su un campo firmato Burberry e tutto quello che ho fatto al One&Only Aesthesis

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