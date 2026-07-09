Arezzo, 9 luglio 2026 – Una mostra di Cristina Landi alle Stanze e le visite guidate alla Madonna del Morbo e alla Badia di San Fedele: l’estate del borgo d i Poppi. L’estate poppese che culmina con Il Gusto dei Guid i ( 21,22,23 agosto 2026), è anche il borgo di Poppi che diventa un piccolo atelier, un luogo di incanto tra locali aperti, visite guidate organizzate al Castello di Poppi e mostre nei locali. Una di queste è quella della pittrice e ritrattista Cristina Landi, che da qualche tempo è diventata una nuova abitante della valle, richiamata dalla qualità della vita e dalle radici casentinesi. Cristina Landi coltiva la passione per il disegno fin da piccola, seguendo corsi e approfondimenti, ma sarà la perdita di lavoro che darà una spinta positiva a questo incredibile talento e alla grande creatività che la abita da sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Una mostra di Cristina Landi alle Stanze e le visite guidate alla Madonna del Morbo e alla Badia di San Fedele: l’estate a Poppi

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