una guida per capire come cresce e cambia il mondo anche economico dei pet

Sei anni dopo la prima guida dedicata alla Pet economy, il settore ha mostrato cambiamenti evidenti. Tra il 2019 e oggi, il numero di animali domestici e le spese per loro sono aumentate. Le aziende hanno sviluppato nuovi prodotti e servizi, mentre le famiglie dedicano più risorse alla cura e all’attenzione verso i propri animali. La percezione degli animali come parte integrante della famiglia si è rafforzata nel tempo.

Sono passati sette anni dalla prima Guida del Sole 24 Ore dedicata alla Pet economy, che era uscita nel maggio 2019. In questo periodo sono cambiate molte cose, in Italia e nel mondo, per quanto riguarda la comprensione e il rapporto che abbiamo con gli animali che vivono nelle nostre case. Il loro numero è costantemente cresciuto e così i settori del cibo per animali, dei servizi, delle cure. Si parla di più dei diritti degli animali e di tutto quello che fanno per noi e che forse non tutti sanno, dalla pet therapy ai “professionisti” a quattro zampe che si occupano di trovare ordigni inesplosi (i ratti sminatori) o di tenere lontano gli stormi dagli aeroporti (cani e falchi). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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MIGLIAIA DI PENSIONATI CAMBIANO IMPORTO DA AGOSTO ECCO CHI GUADAGNA E CHI CI RIMETTE

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