La Corte Suprema della Corea del Sud ha confermato la condanna a sette anni di carcere per l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, accusato di vari reati legati al suo tentativo di imporre la legge marziale nel dicembre del 2024. La pena confermata era stata emessa a fine aprile da una Corte d’appello, che l’aveva innalzata da cinque a sette anni. Yoon Suk-yeol e i suoi avvocati avevano fatto ricorso. Ora è definitiva. La pena confermata giovedì fa riferimento al tentativo di Yoon di ostacolare il proprio arresto nel gennaio del 2025, quando si era barricato nella sua residenza e aveva ordinato alle guardie presidenziali di impedire alla polizia di eseguire un mandato disposto da un tribunale di Seul. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una delle pene contro l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stata confermata in via definitiva

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South Koreas Ex-President Yoon Suk-yeol Sentenced to Life for Insurrection

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