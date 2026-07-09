Una certezza al centro per Treviglio | dalla Slovenia arriva Muratovic

Per la prossima stagione, la Treviglio Brianza Basket ha annunciato l’ingaggio di un centro sloveno di 206 centimetri e 102 chilogrammi. Nato a Novo Mesto il 15 marzo 2002, il giocatore ha trascorso tutta la sua carriera in Slovenia, sviluppando la sua esperienza nel suo paese d’origine.

Sarà Miha Muratovi? lo straniero comunitario per la prossima stagione sportiva della Treviglio Brianza Basket. Centro di 206 cm per 102 kg, arriva direttamente dalla Slovenia, dove è nato – a Novo Mesto – il 15 marzo 2002 e dove ha sviluppato tutta la sua carriera fino a questo punto, con l’esperienza iniziale. Completata la formazione giovanile nel Krka Novo Mesto, si è stabilito nel Triglav Kranj, formazione slovena nella quale è stato per cinque campionati. Nel campionato d’esordio nella principale lega slovena si è guadagnato 16? minuti di media in campo. Nell’anno seguente, in seconda divisione, l’utilizzo è salito a 19? per gara. Il suo contributo di punti (9,6) e rimbalzi (5,8) è stato fondamentale per il ritorno del Triglav nella massima serie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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