Quindicenne palpeggiata in stazione a Treviglio il sindaco | Servono regole severe e certezza della pena

Un episodio di molestia è avvenuto questa mattina alla stazione centrale di Treviglio, dove una ragazza di 15 anni è stata toccata da un uomo di 22 anni. Dopo l’accaduto, il sindaco della città ha commentato la vicenda sottolineando la necessità di adottare leggi più severe e di garantire una maggiore certezza delle pene. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini.

Treviglio. Dopo l’ episodio avvenuto nella mattinata alla stazione Centrale, dove una 15enne è stata palpeggiata da un marocchino di 22 anni, interviene il sindaco di Treviglio Juri Imeri. In un post sui social il primo cittadino ha espresso vicinanza alla ragazza e alla famiglia. “Quanto avvenuto – scrive il primo cittadino – ricorda a tutti quanto sia determinante la tempestività della denuncia: la prontezza della ragazza ha infatti permesso alla Polizia di Stato di intervenire con efficacia, assicurando il colpevole alla giustizia e confermando il valore di un presidio capillare del territorio. Un contributo fondamentale alle indagini – dice – è arrivato inoltre dal sistema di videosorveglianza, rivelatosi ancora una volta uno strumento tecnologico indispensabile e nel quale continuiamo a investire”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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