Un mondo di stelle | l’oroscopo delle otto a caccia del Mondiale

Otto squadre sono scese in campo per qualificarsi alle semifinali del Mondiale, con sei provenienti dall’Europa, una dal Sud America e una dall’Africa. Alcune nazionali hanno avuto un percorso stabile, altre hanno superato momenti difficili o sono state eliminate, mentre alcune hanno ottenuto risultati sorprendenti. La competizione prosegue con le squadre che si contendono l’accesso alle fasi finali del torneo.

Sei europee, una sudamericana e un’africana: da stasera in campo per guadagnarsi le semifinali. Chi ha vissuto di rendita, chi è sopravvissuto al naufragio, chi ha fatto miracoli e chi può sentirsi miracolato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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