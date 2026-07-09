un memoir superficiale

Un racconto condiviso riguarda il padre come primogenito tra i fratelli, ma non il maggiore. Quando sua nonna diede alla luce il padre, aveva abbandonato in ospedale una bambina di circa due anni. Alla fine, tornò a casa con due figli, nonostante fosse già madre di un’altra bambina abbandonata.

Racconto spesso che mio padre è il primogenito tra i suoi fratelli, ma non è il maggiore di loro: il giorno in cui mia nonna lo partorì, avevano abbandonato in ospedale una bambina di un paio di anni, e lei tornò a casa con due figli. Per questo penso talvolta alla maternità non come a un bisogno egoistico, ma altruistico; per la stessa ragione sono stata tentata di abbandonare Arkansas a pagina 16: “Io non voglio occuparmi di niente che non sia me stessa”. Persevero, nella speranza che il libro restituisca la complessità della gestazione per altri (gpa), dei chiaroscuri di una pratica che ha tanto a che fare con la classe quanto con il femminismo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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