Michael | quando la critica è polemica superficiale

Dal 22 aprile è nelle sale il biopic dedicato a Michael Jackson, attirando subito l’attenzione del pubblico e della critica. Le recensioni si sono susseguite subito dopo l’uscita, alcune mosse da commenti polemici considerati superficiali. Si sono sollevati dubbi riguardo alla qualità del film e alle scelte narrative, senza approfondire però aspetti più specifici o tecnici. La discussione ha così preso una piega più di polemica che di analisi approfondita.

Dal 22 aprile scorso è disponibile al cinema l’attesissimo biopic su Michael Jackson. Inutile dire che il film ha fatto discutere non appena è uscito: ma le critiche ricevute sono davvero legittime? I problemi del film. Michael, scritto da John Logan e diretto da Antoine Fuqua, è un film certamente non privo di difetti, soprattutto sul lato tecnico. La regia e la sceneggiatura reggono, ma sono piatte e sanno di già visto. Il biopic sembra essere stato realizzato nel modo più banale possibile, dà persino l’idea di correre un po’ troppo. Inoltre, gli effetti speciali presenti non sono totalmente all’altezza delle aspettative del cinema di oggi. Eppure, la passione per la figura di Michael Jackson traspare e coinvolge lo spettatore in modo commovente.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Michael: quando la critica è polemica superficiale Notizie correlate Michael Jackson, il biopic “Michael” divide pubblico e criticaIl film su Michael Jackson debutta al cinema tra attese globali, polemiche familiari e recensioni contrastanti: tutto quello che c’è da sapere Un... Scary Movie 6, la locandina su Michael Jackson accende la polemica: “Tocca i fan ovunque”Il ritorno della celebre saga horror-comedy Scary Movie non passa inosservato e stavolta la controversia arriva ancora prima dell’uscita in sala. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Michael è un film da record nonostante le brutte recensioni; La seconda pelle del re. I costumi del film su Michael Jackson; Michael (2026) di Antoine Fuqua - Recensione; Michael 2 si farà: dopo il boom al cinema arriva l’annuncio che cambia tutto (ma c’è un nodo delicato). Michael, incassi record, ma non convince: il biopic su Jackson vince al botteghino ma perde con critica e pubblicoMichael, il biopic su Jackson diretto da Fuqua: record al botteghino con 217 milioni globali ma recensioni negative. Analisi di un paradosso ... cineblog.it Famiglia Jackson e cast del biopic difendono Michael nonostante le stroncaturePotrebbe essere il film da battere per il titolo di uscita più senz’anima del 2026. Eppure gran parte della famiglia Jackson difende il biopic su MJ, Michael, che nel weekend potrebbe battere i reco ... it.euronews.com «Michael Jackson- anatomia di una caduta», nuovo doc che punta verso l'innocentismo x.com L'amministratore delegato della compagnia aerea, Michael O'Leary, ha chiesto di vietare la vendita di alcol nelle prime ore del mattino negli aeroporti, sostenendo che il vettore è costretto a deviare quasi un volo al giorno a causa del comportamento di passeg - facebook.com facebook