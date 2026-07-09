CITTÀ DI CASTELLO — Piazza Matteotti si trasforma nel cortile dei ricordi per una serata dal titolo " Giochi di una volta ". Dalle ore 18 alle 23 di oggi il centro storico sarà un parco giochi a cielo aperto con 45 grandi installazioni artigianali in legno, riproduzioni fedeli dei passatempi che animavano le strade e i cortili italiani. Per qualche ora stop a telefoni, tablet e messaggi: via libera al tiro al barattolo, schiaccianoci in legno, flipper manuale, calcetto artigianale, puzzle e rompicapo. Non solo per bambini: i giochi di una volta sono pensati anche per adulti, genitori e nonni. Le sfide a squadre, i percorsi a ostacoli e le attività interattive riportano la magia di un tempo passato in un contesto moderno e vivace con la possibilità di fare shopping nei negozi aperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un mega parco giochi in piazza Matteotti

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