Un ragazzo di 18 anni in bicicletta è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una Toyota Yaris. L’incidente è avvenuto mentre entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione. La Yaris ha urtato il ciclista, che è stato proiettato contro una Kia che arrivava nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il giovane si trova in condizioni critiche.

Stavano procedendo nella stessa direzione, poi la Toyota Yaris ha colpito il ragazzo e l'ha catapultato contro una Kia, che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto è stato fortissimo e ora il giovane coinvolto, un diciottenne, si ritrova al Pronto soccorso in pericolo di vita. E' successo in viale Sant'Eufemia nel tardo pomeriggio. Quando sono giunti i soccorsi il giovane era ancora privo di conoscenza. Restano da ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. . 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Un diciottenne travolto in bicicletta: è gravissimo

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INCIDENTE IN BICICLETTA Fino a 100000 di Risarcimento

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