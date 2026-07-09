Un diciottenne travolto in bicicletta | è gravissimo

Da brescia.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 18 anni in bicicletta è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una Toyota Yaris. L’incidente è avvenuto mentre entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione. La Yaris ha urtato il ciclista, che è stato proiettato contro una Kia che arrivava nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il giovane si trova in condizioni critiche.

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Stavano procedendo nella stessa direzione, poi la Toyota Yaris ha colpito il ragazzo e l'ha catapultato contro una Kia, che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto è stato fortissimo e ora il giovane coinvolto, un diciottenne, si ritrova al Pronto soccorso in pericolo di vita.  E' successo in viale Sant'Eufemia nel tardo pomeriggio. Quando sono giunti i soccorsi il giovane era ancora privo di conoscenza. Restano da ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. . 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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