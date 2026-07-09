Ultimo concerto bis al Dall’Ara nel 2027 | date raddoppiate a Bologna dopo il sold out

Ultimo ha annunciato un secondo concerto nel 2027 al Dall’Ara di Bologna, dopo il sold out delle prime date. Il cantante romano ha programmato un tour negli stadi nel 2027 con 11 tappe totali, includendo Bologna, Milano, Napoli, Torino, Messina e Bari. Le date sono state raddoppiate a Bologna e in altre città, con i biglietti disponibili per entrambe le date.

Bologna, 9 luglio 2026 – Ultimo ha deciso di fare il bis per il 2027. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa del nuovo tour negli stadi l'anno prossimo, con 11 tappe programmate, il cantante romano ha deciso di raddoppiare le date a Bologna, Milano, Napoli, Torino, Messina e Bari. Nella nostra città si aggiunge il 14 giugno 2027 sempre allo Stadio Dall'Ara. La prima data del 13 giugno è andata già sold out, insieme a quelle di Milano e Reggio Calabria. Gli altri eventi aggiunti sono: il 21 giugno a Milano, il 25 giugno a Napoli, il 29 a Messina, il 7 luglio a Bari e il 17 a Torino. I nuovi biglietti saranno disponibili da oggi a partire dalle ore 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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