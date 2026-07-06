Il cantante ha annunciato un nuovo tour negli stadi nel 2027, con una data prevista allo stadio Dall'Ara di Bologna. La comunicazione è arrivata con una frase che invita i fan a prepararsi per le tappe future. I biglietti per l’evento a Bologna saranno disponibili a breve. L’ultimo concerto in città si è svolto nel 2026.

Bologna, 6 luglio 2026 – "Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra". E' con queste parole che Ultimo annuncia il suo nuovo tour negli stadi per il 2027, ancora emozionato dal grande successo del mega concerto a Tor Vergata lo scorso sabato che ha visto oltre 250mila spettatori paganti. I biglietti per le nuove date saranno in vendita online da dopodomani, mercoledì 8 luglio, dalle ore 14. E nei punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 13 luglio 2026. "La favola continua", ha aggiunto il cantante. Sono previste 11 tappe con partenza il 10 giugno 2027 a Lignano Sabbiadoro per finire a Olbia il 24 luglio, tra queste, Ultimo ha deciso di passare anche a Bologna il 13 giugno allo Stadio Dall'Ara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ultimo in concerto a Bologna nel 2027, la data al Dall'Ara: quando escono i biglietti

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