Ultimissime Inter LIVE | Stankovic destinato alla permanenza cresce l’ipotesi Alaba

Notizia in breve

Stankovic resterà sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione, mentre si intensificano le voci su un possibile arrivo di Alaba. La società non ha ancora confermato ufficialmente i piani, ma la permanenza dell’attuale allenatore sembra ormai certa. Le trattative per il difensore sono in corso, senza annunci ufficiali al momento. Rimanere aggiornati sulle ultime novità è possibile consultando le fonti ufficiali e le notizie in tempo reale.