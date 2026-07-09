Ultimissime Inter LIVE | Stankovic destinato alla permanenza cresce l’ipotesi Alaba

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stankovic resterà sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione, mentre si intensificano le voci su un possibile arrivo di Alaba. La società non ha ancora confermato ufficialmente i piani, ma la permanenza dell’attuale allenatore sembra ormai certa. Le trattative per il difensore sono in corso, senza annunci ufficiali al momento. Rimanere aggiornati sulle ultime novità è possibile consultando le fonti ufficiali e le notizie in tempo reale.

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