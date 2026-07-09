Ucraina nuove prospettive dopo concessione uso missili Patriot
Gli Stati Uniti hanno concesso l’uso dei missili Patriot a Kiev, aprendo nuove possibilità di difesa per l’Ucraina. Nel frattempo, sul terreno, continuano gli attacchi con ordigni esplosivi e raid di droni, senza sosta. Le forze ucraine rispondono con operazioni militari nelle aree di combattimento, mentre le tensioni si mantengono alte nella regione.
La guerra in Ucraina. Nuove prospettive dopo la concessione all’uso dei missili Patriot a Kiev da parte degli Usa. Intanto sul campo proseguono gli attacchi. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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