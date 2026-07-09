Ucraina nuove prospettive dopo concessione uso missili Patriot

Da tv2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno concesso l’uso dei missili Patriot a Kiev, aprendo nuove possibilità di difesa per l’Ucraina. Nel frattempo, sul terreno, continuano gli attacchi con ordigni esplosivi e raid di droni, senza sosta. Le forze ucraine rispondono con operazioni militari nelle aree di combattimento, mentre le tensioni si mantengono alte nella regione.

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La guerra in Ucraina. Nuove prospettive dopo la concessione all’uso dei missili Patriot a Kiev da parte degli Usa. Intanto sul campo proseguono gli attacchi. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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