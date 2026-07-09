Durante una riunione della NATO in Turchia, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di concedere all’Ucraina una licenza per produrre autonomamente i missili intercettori Patriot. La decisione mira a rafforzare la capacità di difesa del paese, ma rappresenta anche un passo significativo in un contesto di tensioni internazionali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o le modalità di attuazione della produzione autonoma.

Mercoledì alla riunione della NATO ad Ankara, in Turchia, il presidente statunitense Donald Trump ha detto che intende concedere all’Ucraina la licenza per produrre da sé i missili intercettori Patriot. Sono tra i sistemi di difesa più avanzati al mondo e l’Ucraina ne ha estremo bisogno per contrastare i crescenti attacchi missilistici russi. Da tempo l’Ucraina chiede agli alleati di fornirgliene di più o di concederle la licenza per produrli internamente: la decisione di Trump è quindi una notizia favorevole per l’Ucraina, e anche sorprendente dati i rapporti altalenanti tra lui e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tuttavia, non sarà risolutiva nell’immediato, e probabilmente ci vorranno anni prima che l’Ucraina riesca a ottenere una produzione stabile di Patriot. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Per l’Ucraina costruirsi i missili Patriot non sarà facile

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Ukraine can make U.S. Patriot Missiles

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