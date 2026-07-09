Ucraina in custodia i due agenti accusati dell' omicidio Berezovska

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due agenti sono stati arrestati in Ucraina con l'accusa di aver ucciso una giornalista. L'ufficio del procuratore ha confermato l'arresto e l'apertura di un'indagine. La vittima era nota per le sue inchieste su questioni di interesse pubblico. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali, ma nessun dettaglio sui moventi o sull'identità degli agenti è stato reso noto. L'indagine prosegue per chiarire le responsabilità.

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Kiev, 9 lug. (askanews) - "Tutto questo è stato orchestrato in Russia perché avevano bisogno di infangare la reputazione del nostro Stato", la denuncia è dell'avvocato di Vitaliy Zhykovych, indagato, insieme a un altro cittadino ucraino per l'omicidio di Anastassia Berezovska, la cittadina ucraina 39enne sospettata di aver fatto esplodere un ordigno nel Principato di Monaco per uccidere l'oligarca di origini ucraine Vadim Ermolaev il 29 giugno scorso. Un tribunale di Kiev ha ora disposto la custodia cautelare di Vitaliy Zhykovych e del secondo indagato. "Il tribunale avrebbe potuto disporre una misura cautelare alternativa sotto forma di libertà provvisoria su cauzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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