Trovata morta Anastasiia Berezovska giallo sull’ucraina ricercata per l’attentato a Montecarlo La fine della fuga a Kiev | due arresti

Il corpo di Anastasiia Berezovska, sospettata di aver partecipato all’attentato con esplosivo a Monaco il 29 giugno, è stato trovato vicino a Kiev ieri sera. La donna era ricercata per il tentato omicidio di un imprenditore ucraino. Nel corso delle indagini sono stati arrestati due uomini, senza ulteriori dettagli sui loro ruoli. La vicenda resta aperta e si attendono aggiornamenti sulle cause del decesso e sui collegamenti con l’attentato.

Il corpo della donna sospettata di aver preso parte al tentato omicidio dell’imprenditore ucraino Vadym Yermolaiev, colpito da un attacco con ordigno esplosivo a Monaco lo scorso 29 giugno, è stato ritrovato nei pressi di Kiev ieri sera. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando fonti delle forze dell’ordine ucraine, secondo cui il cadavere sarebbe stato individuato intorno alle 23 e la donna, identificata come Anastasiia Berezovska, sarebbe morta per colpi d’arma da fuoco. Le stesse fonti di Ukrainska Pravda raccontano che la donna aveva lasciato l’Ucraina il 22 marzo 2025, rientrando soltanto il 1° luglio 2026, pochi giorni prima di essere trovata senza vita. 🔗 Leggi su Open.online

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