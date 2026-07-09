Ucciso dalla compagna oggi l’ultimo saluto

Notizia in breve

Oggi alle 16.45 si terrà l’ultimo saluto a Marco Pennesi, il 62enne ucciso mercoledì primo luglio nella sua casa sul lungomare nord. La vittima è stata accoltellata dalla compagna, che è stata arrestata subito dopo l’omicidio. La cerimonia si svolgerà nella stessa città. La polizia ha confermato che l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione e che la donna è stata fermata sul luogo.