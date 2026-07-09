Ucciso dalla compagna oggi l’ultimo saluto
Oggi alle 16.45 si terrà l’ultimo saluto a Marco Pennesi, il 62enne ucciso mercoledì primo luglio nella sua casa sul lungomare nord. La vittima è stata accoltellata dalla compagna, che è stata arrestata subito dopo l’omicidio. La cerimonia si svolgerà nella stessa città. La polizia ha confermato che l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione e che la donna è stata fermata sul luogo.
Fissato per oggi pomeriggio, alle 16.45, l’ultimo saluto a Marco Pennesi, il 62enne accoltellato il pomeriggio di mercoledì primo luglio, nella sua abitazione sul lungomare nord. Per quel gesto Isabella Di Mattia, 33 anni, da quella sera è in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Nella prima mattinata di ieri sono stati eseguiti ulteriori accertamenti da parte del medico legale Antonio Tombolini, che martedì aveva eseguito l’autopsia sulla salma del 62enne. L’esame ha riguardato due ferite rinvenute sulla testa della vittima, per chiarire se quei colpi siano compatibili con un manubrio da palestra trovato e sequestrato in casa. Quanto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Aba ucciso a scuola: oggi l'ultimo saluto - Ore 14 del 22/01/2026
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