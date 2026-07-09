Tutto l’unplugged dei Tha Flicker

Un sound che intreccia in modo sofisticato melodie pop avvolgenti e un’elettronica minimale. È quello che proporranno oggi alle 21, in versione acustica, i Tha Flicker in concerto al Railroad Brewing di Seregno. Sul palco del birrificio di via Montello il duo formato da Marco Ridolfi e dalla voce di Giulia Cappelluti, per un viaggio introspettivo in cui si fonderanno cantautorato, alternative-pop e atmosfere intime. In apertura il frontman della band Nonsolotommaso, fra cantautorato indie, ironia e storie quotidiane. Ingresso libero. L’evento fa parte della rassegna “Quanto sei unplugged“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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