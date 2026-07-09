Durante la Haute Couture Week di Parigi, sono stati presentati i look di brand come Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean-Paul Gaultier. Questi marchi hanno mostrato le creazioni più innovative e sorprendenti della manifestazione. Le sfilate hanno evidenziato l’utilizzo di tessuti pregiati e dettagli elaborati, con molte proposte caratterizzate da elementi artistici e sperimentali. La manifestazione si è svolta tra presentazioni dal vivo e digitali, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.

I brand più sorprendenti? Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean-Paul Gaultier. Questa stagione, del resto, ci ha già dato parecchio materiale: dagli abiti illuminati dall’interno e dagli spacchi alla Ghostface di Schiaparelli alle fiabe un po’ strambe di Chanel, tra borse a forma di uovo e scarpe-farfalla, fino alla prima couture di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga. Insomma, questa settimana non ci siamo annoiati. Per questo abbiamo raccolto, giorno dopo giorno, il meglio della Haute Couture Week di Parigi attraverso le foto più belle dalle sfilate. Non una recensione completa, non un riassunto di tutto quello che è successo e nemmeno un giro tra le celebrity in prima fila. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutto il meglio della Haute Couture Week di Parigi: le immagini e i look più belli

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