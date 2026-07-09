Oggi, Poggibonsi ha registrato un aumento significativo di visitatori, con tutti in fila per visitare la città. Le presenze sono cresciute rispetto agli ultimi tre anni, confermando il trend positivo già evidenziato dai dati statistici regionali. La città si rivela sempre più come destinazione turistica, attirando un numero crescente di visitatori.

Poggibonsi si scopre città a vocazione turistica. E’ boom di visitatori. La sezione dati statistici della Regione conferma il trend positivo già registrato nel triennio. Nel primo quadrimestre gli arrivi sono aumentati del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025 e dell’8,2% rispetto al 2024, mentre le presenze crescono rispettivamente del 2,4% e del 4,3%. "Una crescita costante trainata in modo particolare dal turismo internazionale – spiega la sindaca Susanna Cenni – I dati mostrano che gli obiettivi e il lavoro di squadra stanno dando risultati concreti che ci spronano a fare ancora di più". Nel confronto annuale del 2025 rispetto al 2024 gli arrivi hanno segnato un +16% mentre le presenze hanno fatto registrare un +8%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti in fila per visitare Poggibonsi. Aumentano gli arrivi e le presenze

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