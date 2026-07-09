tutte le serie mediaset della stagione 2026 2027

Mediaset ha annunciato le serie che accompagneranno la programmazione televisiva nella stagione 20262027, con alcune già scelte per l’estate precedente. La selezione include titoli confermati e altri ancora in fase di definizione. La società ha comunicato le intenzioni di programmare una varietà di produzioni, anche se alcuni nomi erano stati annunciati già nella stagione conclusa. La lista definitiva delle serie non è ancora stata ufficializzata completamente.

Mediaset ha scelto le serie che saranno protagoniste nella stagione TV 20262027. O almeno nelle intenzioni ‘estive’, poiché alcuni titoli erano già stati annunciati per l’annata appena conclusa. Sarà questa, forse, la volta buona? Ecco, nel dettaglio, tutte le serie in programma su Canale 5 nei prossimi mesi. Nuove stagioni per Viola come il Mare, A Testa Alta e Una Nuova Vita. Tornano tre titoli noti al pubblico di Canale 5 con nuove stagioni, a cominciare da Viola come il Mare 3 (sei puntate), la serie di Lux Vide con protagonista Francesca Chillemi e la new entry Rodrigo Guirao Diaz. Era stata annunciata lo scorso anno. Dopo il clamoroso successo della prima stagione, nuovo capitolo per A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna (tre puntate) con Sabrina Ferilli e seconda stagione anche per Una Nuova Vita (quattro puntate) con Anna Valle. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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I palinsesti Mediaset per la stagione 2026-27

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