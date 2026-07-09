Nel fine settimana sono previste nuove uscite al cinema, tra cui una commedia intitolata «Election Day». Il film è stato scritto e diretto da un regista italiano e vede nel cast attori come Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, con la partecipazione di altri attori.

Si parte dalla commedia, con «Election Day», produzione italiana scritta e diretta da Giorgio Amato. Il film punta su un cast riconoscibile, guidato da Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, affiancati tra gli altri da Antonio Gerardi, Crisula Stafida e Giulia Gualano. Al centro della storia c’è una giornata politica destinata a complicarsi, tra ambizioni pubbliche, fragilità private e quella pressione continua che oggi arriva anche dai social. Il tono è quello della commedia, ma lo sguardo prova ad allargarsi a temi molto attuali: il giudizio immediato, la costruzione dell’immagine, il confine sottile tra successo e caduta. Si cambia completamente atmosfera con l’horror «La casa - Il rogo del male», diretto da Sébastien Vanicek. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tutte le novità al cinema: le uscite del weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tutti i 49 film sequel in uscita nel 2026 al cinema Quale aspettate di più

Notizie e thread social correlati

Le novità al cinema nel fine settimana: ecco tutte le usciteQuesto fine settimana al cinema in Italia ci sono poche uscite, ma tutte con caratteristiche diverse tra loro.

Leggi anche: Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Giugno 2026: le serie e i film da non perdere

Temi più discussi: Geely in Italia, ecco tutti i modelli in arrivo nel 2026 e nel 2027; Goodwood 2026, tutte le novità del mondo auto portate al Festival della velocità; MG, tutte le novità tecnologiche in arrivo: dalle batterie SolidCore al Plug-in Hybrid+; Tutte le meraviglie del Goodwood Festival of Speed 2026.

Al via i test per LibreOffice 26.8 Beta 1: tutte le principali novità - X x.com

Palinsesti Prime Video: Can Yaman avvocato imbranato, Due cuori in affitto diventa un film e la Gialappa’s al timone di LOL...Sono in ritardo. Al limite dico al comandante di sbrigarsi. Con un videomessaggio dall'aereo Can Yaman saluta la stampa radunata per ... msn.com

MG, tutte le novità tecnologiche in arrivo: dalle batterie SolidCore al Plug-in Hybrid+Leggi su Sky TG24 l'articolo MG, tutte le novità tecnologiche in arrivo: dalle batterie SolidCore al Plug-in Hybrid+ ... tg24.sky.it