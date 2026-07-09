È stato risolto con successo il caso di una viaggiatrice statunitense che aveva dimenticato un bagaglio contenente farmaci salvavita su un treno: grazie all’intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria, la donna ha potuto riavere i medicinali indispensabili per la sua salute. L’episodio si è verificato presso la stazione di Verona Porta Nuova, dove la collaborazione tra agenti e personale ferroviario ha permesso di restituire lo zaino alla proprietaria in meno di tre ore. L’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella stazione di Verona Porta Nuova. Gli agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria erano impegnati nei consueti controlli quando sono stati avvicinati da una cittadina statunitense, in viaggio con il figlio di 5 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Turista americana dimentica i farmaci salvavita sul treno, a Verona scatta l'operazione lampo della polizia

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