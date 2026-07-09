Turismo letterario | quando le pagine diventano mappe geografiche

Notizia in breve

Le persone oggi esplorano il mondo attraverso i libri, trasformando le pagine in mappe geografiche. Invece di usare solo coordinate di latitudine e longitudine, le destinazioni vengono scoperte attraverso la densità di capitoli e narrazioni. Questo approccio al turismo letterario permette di viaggiare attraverso i luoghi descritti nei testi, collegando le località alle storie che le rappresentano. La tendenza si manifesta in un modo di conoscere e visitare il mondo che privilegia le dimensioni narrative e letterarie.