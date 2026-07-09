Trump vuole un’Europa più armata non più autonoma

Durante il vertice Nato di Ankara, si è discusso della sicurezza euro-atlantica, con particolare attenzione alle posizioni statunitensi. Trump ha espresso la volontà di vedere un’Europa più armata, ma non più autonoma, rispetto alle decisioni di difesa. Rispetto al summit di L’Aia del 2025, sono state evidenziate alcune differenze nelle priorità e nelle strategie di collaborazione tra gli alleati. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diversi paesi membri della Nato.

Ad Ankara si è svolto il summit Nato che potrebbe ridefinire il futuro della sicurezza euro-atlantica. Dall’ultima volta, a L’Aia nel 2025, è cambiata giusto qualche cosa. Gli Stati Uniti hanno aperto la crisi sulla Groenlandia, con Israele hanno attaccato l’Iran, Donald Trump non aveva litigato con buona parte dei suoi alleati. I rapporti di forza cambiano, ma i vecchi ritornelli restano e non accennano a scemare. Ormai è diventato un leitmotiv: Trump ci chiede di spendere di più in armi, e meno in burro. Come osserva Alessandro Marrone, head del team di ricerca in ambito di difesa, spazio e sicurezza dell’Istituto Affari Internazionali, la Nato arriva ad Ankara in ordine sparso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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