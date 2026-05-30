L' Europa non vuole più dipendere da Usa e Cina | ora costruirà i suoi data center

Da iltempo.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Europa ha annunciato la costruzione di nuovi data center sul suo territorio, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina. La decisione segue anni di discussioni su autonomia digitale e sicurezza dei dati. Le strutture verranno realizzate entro il prossimo anno e saranno gestite da aziende europee. La mossa mira a rafforzare la sovranità digitale del continente e a garantire un maggiore controllo delle informazioni sensibili.

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L'Europa vuole smettere di essere ospite a casa d'altri. Dopo anni di dibattiti e dichiarazioni d'intenti, la Commissione europea si appresta a presentare un pacchetto legislativo di ampio respiro per ridurre la dipendenza dell'Unione dalle grandi piattaforme digitali americane e dai semiconduttori di produzione cinese, puntando a costruire un ecosistema tecnologico che risponda prima di tutto agli interessi e ai valori europei. L'iniziativa - attesa per mercoledì - ruota attorno a tre assi principali: un Cloud and AI Development Act per accelerare la costruzione di infrastrutture digitali e data center sul territorio europeo; una revisione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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