L' Europa non vuole più dipendere da Usa e Cina | ora costruirà i suoi data center

Notizia in breve

L'Europa ha annunciato la costruzione di nuovi data center sul suo territorio, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina. La decisione segue anni di discussioni su autonomia digitale e sicurezza dei dati. Le strutture verranno realizzate entro il prossimo anno e saranno gestite da aziende europee. La mossa mira a rafforzare la sovranità digitale del continente e a garantire un maggiore controllo delle informazioni sensibili.