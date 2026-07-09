Trump si allontana da Netanyahu? Le mosse su Turchia e Libano fanno tremare Israele

Durante il vertice Nato di Ankara, Donald Trump ha dichiarato che Israele potrebbe ritirarsi dal Libano. Le tensioni tra la Casa Bianca e Israele sono emerse in un contesto di decisioni su Turchia e Libano, suscitando preoccupazioni sulla stabilità regionale. La posizione di Trump rappresenta una possibile svolta nei rapporti tra gli Stati Uniti e Israele, con implicazioni per la sicurezza e le alleanze nell’area. La dichiarazione è stata rilasciata durante il meeting internazionale, senza ulteriori dettagli.

Il vertice Nato di Ankara ha messo (nuovamente) in luce il rapporto complesso che intercorre tra la Casa Bianca e Israele. Mercoledì, Donald Trump ha detto di ritenere che lo Stato ebraico si sarebbe ritirato dal Libano. “Ne ho parlato con Bibi. Penso che lo faranno. Penso che lo vogliano. Vanno d’accordo con il Libano, stanno firmando accordi con il Libano”, ha dichiarato. Parole, quelle del presidente americano, che sono state smentite oggi dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. “Come io e il primo ministro Benjamin Netanyahu abbiamo chiarito, continueremo a rimanere nella zona di sicurezza in Libano e ad agire da lì, se necessario, finché Hezbollah non sarà disarmato in tutto il Libano e la minaccia per gli abitanti del nord non sarà eliminata”, ha affermato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Trump & Netanyahu: The Explosive Phone Call Uncovered

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