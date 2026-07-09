Il presidente ha annunciato che l’Ucraina potrà produrre i missili Patriot, affermando che verrà mostrato come si realizzano. La dichiarazione è stata fatta durante un discorso pubblico, senza specificare dettagli tecnici o tempistiche. Non ci sono state conferme ufficiali o comunicazioni da parte delle autorità militari o governative sui piani concreti di questa iniziativa. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori, alcuni dei quali hanno sottolineato l’importanza di eventuali accordi di collaborazione.

“Un uccellino mi ha detto che parleremo di concedere all’Ucraina il diritto di produrre i Patriot. Mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi che non ve ne diamo abbastanza. Vi concederemo la licenza per produrre il Patriot”. Lo ha detto Donald Trump con a fianco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Trump ha aggiunto che l’industria statunitense sta già costruendo “quattro impianti” e ha sostenuto che “tutte le nostre aziende saranno in grado di farlo nel giro di due o tre mesi”, mettendo a confronto queste tempistiche con i lunghi tempi di consegna affrontati attualmente dagli alleati che ordinano nuovi sistemi Patriot. Da oltre sei mesi Kiev chiede agli Stati Uniti di concederle una licenza per poter produrre in Ucraina missili intercettori Patriot, ma finora Washington aveva sempre rifiutato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Metropolitanmagazine.it - Trump dice che darà all’Ucraina il diritto di produrre i missili Patriot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa-Ucraina, Trump cambia linea: Mosca nel mirino dei nuovi missili americani | Generale Boni

Notizie e thread social correlati

Guerra Ucraina-Russia, Nato promette 140 miliardi di aiuti a Kiev. Trump vede Zelensky: “Daremo licenza per produrre missili Patriot”: news in direttaLa Nato ha annunciato un pacchetto di aiuti da 140 miliardi di dollari per l’Ucraina.

G7, Zelensky chiede a Trump la licenza per costruire missili Patriot in UcrainaDurante un incontro, Zelensky ha chiesto a Trump di concedere all'Ucraina la licenza per produrre missili Patriot, attualmente riservati...

Temi più discussi: Trump dalla rabbia all’unità: C’era tanto amore in quella stanza; Trump, i lefebvriani e le bollette più care; Così la Nato fa sfoggio di unità dopo le bordate di Trump; Trump chiama, Infantino esegue: ecco la norma che ha salvato Balogun.

Pagare e ancora pagare. Al vertice della Nato che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare. Che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto così. Solo la S - X x.com

Ucraina, Trump: Daremo a Kiev licenza per produrre missili Patriot. Nuovi attacchi della RussiaCon il presidente ucraino abbiamo sviluppato un ottimo rapporto. E' difficile da credere ma dallo Studio Ovale a oggi il nostro rapporto è diventato ottimo. E non è la fine, ma forse è solo l'inizio ... adnkronos.com

Le nuove bordate di Trump contro gli alleati. Ma a Kyiv dice: Fatevi i Patriot, vi daremo la licenzaIl secondo giorno del summit segnato dalle spaccature interne all'Alleanza. Sono scontento per la Groenlandia e per il mancato aiuto in Iran, dice il presidente americano. Spagna terribile e Italia ... ilfoglio.it

I alleati del Golfo di Trump temono che il suo accordo con l'Iran sia un 'punto di svolta disastroso' reddit