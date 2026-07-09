Una truffa telefonica coinvolge residenti di Brisighella e delle frazioni di Fognano, Villa Vezzano e Marzeno. I truffatori si spacciano per finanzieri e affermano di aver trovato documenti importanti. La richiesta di denaro o dati personali viene fatta durante le chiamate. La polizia ha segnalato l’attività e invita a non fornire informazioni o denaro a chi si presenta come ufficiale.

Torna l’allarme truffe telefoniche nel territorio della vallata del Lamone, con una nuova modalità che sta interessando in queste ore i residenti di Brisighella e delle frazioni di Fognano, Villa Vezzano e Marzeno. Secondo quanto segnalato dai cittadini e rilanciato sui, diversi residenti hanno riferito di aver ricevuto chiamate da parte di persone che si spacciano per appartenenti alla Guardia di Finanza. Il meccanismo ricalca in parte schemi già visti nel comprensorio faentino. I finti militari contattano la vittima al telefono sostenendo che le forze dell’ordine avrebbero fermato alcuni cittadini stranieri in possesso dei documenti d’identità della persona chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa telefonica del finto finanziere su presunti documenti ritrovati

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TRUFFA DEL FALSO FINANZIERE

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