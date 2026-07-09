Truffa del finto carabiniere In manette un ventunenne è il nono arresto in due mesi

Lucca, 9 luglio 2026 – Nove persone sono finite in manette negli ultimi due mesi per la truffa del ’finto carabiniere’. L’ultima proprio martedì mattina, quando i militari della stazione di San Concordio e della radiomobile di Lucca hanno ’beccato’ - e arrestato - un 21enne residente a Napoli appostato sotto la finestra della vittima, un 71enne di Picciorana. E’ stato proprio lui ad allertare la centrale operativa dell’arma, e a far acciuffare il giovane, disoccupato e con precedenti di polizia. Il raggiro al telefono. Alle 10 l’uomo era stato infatti contattato al telefono di casa dal ’solito’ sedicente maresciallo, che, nel corso di una lunga chiamata, aveva cercato di convincerlo che l’auto di proprietà era stata utilizzata durante una rapina, e che quindi il 71enne era uno dei sospettati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Truffa del finto carabiniere ai danni di unanziana: arrestati in due

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