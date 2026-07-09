Un uomo di 55 anni è stato trovato morto lunedì scorso nella sua abitazione alla periferia di Torino. La vittima presentava numerosi colpi alla testa, causati presumibilmente da un oggetto contundente. La polizia sta indagando per omicidio, e al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o eventuali sospetti. La scena del crimine è stata posta sotto sequestro.

Torino, 9 luglio 2026 – È stato colpito più volte alla testa con un oggetto contundente l’uomo trovato morto lunedì scorso in un’abitazione alla periferia di Torino. È quanto confermato oggi dall’autopsia sul corpo del 55enne. Al momento della scoperta, il cadavere era in avanzato stato di decomposizione – dovuto anche al caldo torrido dei giorni scorsi – e aveva una ferita al cranio. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella mattina del 6 luglio all’interno di un appartamento popolare di via Verolengo, nel quartiere Lucento di Torino. Chi è la vittima . La vittima sarebbe un albanese di 55 anni, un tempo pizzaiolo e da tempo senza lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trovato morto in casa a Torino, il 55enne colpito più volte alla testa. Si indaga per omicidio

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