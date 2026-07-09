Trovato all’alba il cadavere di una donna | giallo a Cinisello Balsamo
All’alba, una donna di 54 anni è stata trovata senza vita in una strada isolata di una zona industriale a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il corpo è stato scoperto da passanti e sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini senza ancora rendere note le cause del decesso. La zona è stata isolata per gli accertamenti.
Cinisello Balsamo (Milano) – Una donna di 54 anni è stata trovata morta questa mattina all'alba in una strada isolata, in una zona industriale di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il cadavere era già in parziale stato di decomposizione. Il corpo si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una nota catena, a ridosso di uno svincolo, in via padre Ronchi. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Anguillara Sabazia: trovato corpo, potrebbe essere quello di Federica Torzullo
Notizie e thread social correlati
Giallo a Rivergaro: trovato il cadavere di una donna nel TrebbiaNella tarda mattinata di lunedì 18 maggio, nel fiume Trebbia, vicino a Rivergaro, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.
Fermo, il cadavere di una donna trovato sugli scogli: giallo sull'identità, indossava pantaloni e magliettaIl corpo di una donna è stato trovato questa mattina sugli scogli di Marina Palmense, probabilmente trascinato dalla corrente.
Si parla di: Trovato all’alba il cadavere di una donna: giallo a Cinisello Balsamo.
Trovato all’alba il cadavere di una donna: giallo a Cinisello BalsamoIl corpo, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno nella zona industriale della città alle porte di Milano. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it
Cinisello, l’uomo che ha ucciso il padre era stato due volte in pronto soccorso nei giorni primaDue accessi al pronto soccorso in due giorni. Poi, nel giro di 48 ore, l’omicidio del padre. È su questa sequenza che ora si concentrano le verifiche avviate dopo la tragedia di Cinisello Balsamo, ... milano.repubblica.it