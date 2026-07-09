Trovato all’alba il cadavere di una donna | giallo a Cinisello Balsamo

Notizia in breve

All’alba, una donna di 54 anni è stata trovata senza vita in una strada isolata di una zona industriale a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il corpo è stato scoperto da passanti e sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini senza ancora rendere note le cause del decesso. La zona è stata isolata per gli accertamenti.