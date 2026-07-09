Attivisti e residenti si sono stretti in una catena umana sulla spiaggia di Sa Ràpita, sull’isola di Maiorca, per protestare contro il sovraffollamento turistico. La manifestazione si è svolta sulla battigia, con persone che si sono tenute per mano lungo la spiaggia, chiedendo interventi più decisi per proteggere le coste dall’eccessivo afflusso di turisti. La protesta ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e media locali.

Attivisti e residenti formano una catena umana sulla spiaggia di Sa Ràpita, sull’isola di Maiorca, per protestare contro l’overtourism (sovraffollamento turistico) e chiedere misure più severe per la tutela ambientale delle coste. Ogni anno arrivano fra i tredici e i diciotto milioni di turisti in un’isola che ha 1,2 milioni di abitanti. Chi vive a Maiorca deve fare i conti con danni all’ambiente, servizi al collasso e prezzi degli immobili alle stelle. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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troppi turisti sul Garda

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