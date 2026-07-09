treviso sequestrate tre maxi discariche abusive

Le forze dell’ordine di Treviso hanno sequestrato tre discariche abusive, che coprivano un’area complessiva di 6 ettari. L’operazione è stata condotta con il supporto della Sezione Aerea di Venezia. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di scoperta o eventuali persone coinvolte. Le discariche contenevano rifiuti di vario genere, abbandonati illegalmente. Nessuna informazione sui successivi procedimenti giudiziari.

La Guardia di Finanza di Treviso, con il supporto della Sezione Aerea di Venezia, ha sequestrato tre discariche abusive per un’estensione complessiva di 6.100 metri quadrati. Le aree, individuate grazie a monitoraggi aerei, contenevano ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui elettrodomestici, oli esausti, idrocarburi, veicoli fuori uso e materiali pericolosi, compreso amianto. A Castelfranco Veneto e Fonte sono state inoltre sgomberate due abitazioni abusive prive delle minime condizioni igienico-sanitarie, con l’intervento dei servizi sociali. A Fonte un uomo è stato denunciato anche per detenzione abusiva di armi, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali legami con attività illecite nel settore dello smaltimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tre discariche abusive sequestrate nel Trevigiano, sei denunciati

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