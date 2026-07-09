Un bambino di appena un anno e mezzo ha perso la vita mercoledì sera a Zero Branco, in provincia di Treviso, dopo essere stato travolto dall’auto guidata dalla nonna. La tragedia si è consumata intorno alle 20.20 in via Tiveron, una strada tra le frazioni di Scandolara e Santa Cristina, proprio nel cortile dell’abitazione di famiglia. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri e della polizia locale, come riporta ilGazzettino, l’anziana stava effettuando una manovra di retromarcia per parcheggiare al solito posto. A bordo con lei c’era anche la nipotina di otto anni. Nel frattempo, il piccolo si trovava in giardino insieme ai genitori, ma era riuscito a sfuggire alla mano del papà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Treviso, "L'ho ammazzato io!": l'urlo straziante della nonna, morto bimbo di un anno e mezzo

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Treviso, bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall'auto della nonna in retromarcia: il decesso in ospedale - VIDEOUn bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere stato investito dall'auto della nonna in retromarcia.

Treviso, bimbo di un anno e mezzo travolto da auto nonna in retromarcia: è mortoUn bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Treviso dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna.

Argomenti più discussi: Treviso, la nonna travolge il nipotino con l'auto in retromarcia e lo uccide: il piccolo aveva 1 anno e mezzo; Un bimbo di 18 mesi travolto e ucciso dalla nonna nel cortile di casa: L'ho ammazzato; Nonna investe e uccide il nipote di un anno e mezzo, la tragedia sotto gli occhi della sorellina. Le urla strazianti: L'ho ucciso; Bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto della nonna. Le urla strazianti: L'ho ucciso.

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