Treviglio ancora nella morsa dei miasmi | pressing del Comune per un nuovo tavolo tecnico

A Treviglio, le segnalazioni di odori sgradevoli sono aumentate nelle ultime settimane, con più controlli della polizia locale. Il Comune ha richiesto un nuovo tavolo tecnico per affrontare la situazione. La presenza di miasmi continua a disturbare i residenti, che segnalano un peggioramento del problema. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma l’amministrazione insiste sulla necessità di interventi immediati.

Treviglio. La città torna a fare i conti con il problema delle molestie olfattive, che nelle ultime settimane si è nuovamente intensificato provocando un aumento delle segnalazioni da parte dei cittadini e dei controlli effettuati dalla polizia locale. L’amministrazione comunale torna così a sollecitare interventi più incisivi e chiede alla Provincia la convocazione di un nuovo tavolo tecnico. Il fenomeno, già affrontato negli anni attraverso tavoli tecnici, sopralluoghi e verifiche che hanno portato a prescrizioni della Provincia e indicazioni da parte di Arpa, si è aggravato con l’arrivo dell’estate. La polizia locale ha effettuato numerosi sopralluoghi e ispezioni, mentre il Comune ha raccolto le segnalazioni dei residenti e avviato nuove azioni formali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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