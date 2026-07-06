Giochi del Mediterraneo il Comune accelera | tavolo tecnico operativo ogni settimana fino all’inizio della manifestazione

Il Comune ha avviato incontri settimanali di un tavolo tecnico operativo per accelerare i preparativi dei Giochi del Mediterraneo. Questi incontri coinvolgono vari uffici comunali e si svolgono ogni settimana fino all’inizio della manifestazione. La decisione mira a rafforzare la coordinazione e a garantire il rispetto delle scadenze previste. La serie di riunioni si è intensificata in vista dell’evento.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il percorso di preparazione di Taranto ai Giochi del Mediterraneo con il potenziamento delle attività di coordinamento tra gli uffici comunali. Da oggi il tavolo tecnico operativo dedicato alla manifestazione si riunirà con cadenza settimanale fino all’avvio dell’evento, con l’obiettivo di monitorare l’avanzamento delle attività e affrontare tempestivamente eventuali criticità. La riunione, ospitata questa mattina a Palazzo di Città, ha visto la partecipazione del vicesindaco Mattia Giorno, degli assessori Lucio Lonoce e Luana Riso, del Capo di Gabinetto Maria Lucia Venneri, del Direttore Generale Marco Iesto, del Segretario Generale Eugenio De Carlo e dei rappresentanti delle principali direzioni comunali, insieme alle società partecipate Kyma Mobilità, Kyma Servizi e Kyma Ambiente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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