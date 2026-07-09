In Calabria, la rete ferroviaria è stata sabotata in più punti, con danni ai cavi in fibra ottica. I primi accertamenti confermano il taglio di alcuni cavi, causando l’interruzione dei servizi ferroviari tra Salerno e Paola. Di conseguenza, treni sono stati sospesi e si sono verificati ritardi e cancellazioni nel Sud. La situazione ha provocato disagi ai passeggeri e l’intervento degli agenti per le verifiche.

È stata sabotata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, con gravi danni ai cavi in fibra ottica: è il dato che emerge dai primi accertamenti. Si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia, in provincia di Salerno (Campania) e Paola in Calabria. Portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. In particolare i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. La circolazione dei treni è stata sospesa sul tratto che collega la Campania alla Calabria e all'interno dell'asse di collegamenti regionali. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Calabria, sabotata la rete ferroviaria: tagliati i cavi in fibra ottica. Treni da Salerno a Paola sospesi, caos ritardi e cancellazioni nel Sud

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