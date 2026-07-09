Treni nel caos in Calabria | una manina ha tranciato i cavi della rete Ma per la sinistra è sempre colpa di Salvini

Da secoloditalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atto doloso ha tranciato i cavi della rete ferroviaria in Calabria, causando il blocco dei treni per diverse ore. La circolazione è stata interrotta a causa di questa azione, che ha coinvolto i cavi delle linee. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento o sui responsabili. La fermata dei treni ha provocato disagi ai pendolari, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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Nuova giornata di passione per chi viaggia in treno: la rete ferroviaria è stata colpita dall’ennesimo «atto deliberato e doloso» che ha bloccato per ore la circolazione. L’episodio stavolta ha interessato la Calabria, dove nella notte sono stati tranciati i cavi di fibra ottica e rame in due diversi punti e in particolare tra San Lucido e Longobardo sulla linea Tirrenica e tra Cutro e Isola Capo Rizzuto sulla tratta Jonica. Per quanto i tecnici siano intervenuti tempestivamente, ci sono volute comunque alcune ore perché la circolazione potesse riprendere: la situazione si è sbloccata intorno alle 8 del mattino, con tutti i disagi del caso. Le ipotesi della Procura: furto di rame o sabotaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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