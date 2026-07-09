Secondo fonti di stampa, Margaret Qualley e Jack Antonoff si sono separati dopo tre anni di matrimonio. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma sono stati notati segnali social, tra cui la rimozione di alcune foto condivise sui profili pubblici. La coppia aveva collaborato musicalmente e condiviso momenti pubblici, ma ora sembra aver interrotto la relazione senza comunicazioni formali.

S econdo People, Margaret Qualley e Jack Antonoff si sono separati. Nessuna dichiarazione pubblica da parte dei diretti interessati, solo alcuni indizi social. Il 3 luglio, il produttore musicale era al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce senza Margaret. Due giorni dopo, l’attrice ha cancellato dal suo Instagram tutte le foto che li ritraevano insieme. Secondo fonti vicine alla coppia citate da Page Six, i problemi di coppia erano legati alla comunicazione e al carattere di Jack. Margaret Qualley: i film, la vita. guarda le foto Una relazione «turbolenta». Secondo le fonti, Jack Antonoff sarebbe «molto preciso nel suo modo di fare le cose. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Tre anni di matrimonio, una canzone d'amore e un Grammy storico insieme. Poi le voci della separazione e le foto cancellate da Instagram

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