A Bologna, sono state definite le nuove fermate del tram tra Prati di Caprara e il centro città. La fermata 9 si trova a Prati di Caprara, la 10 all’ospedale Maggiore, la 11 tra via del Timavo e via Podgora in zona Saffi, e la 12 a Porta San Felice. La viabilità comprende fermate, svolte e corsie lungo il percorso.

Bologna, 9 luglio 2026 – La fermata 9 a Prati di Caprara. La 10 all’ospedale Maggiore. La 11 in zona Saffi, tra via del Timavo e via Podgora. E poi via verso il centro città, con la fermata 12 a Porta San Felice. Così la Linea rossa del tram riorganizzerà le zone di via Emilia Ponente, via Saffi e via San Felice. La parte ovest di Bologna è sempre più pronta a dire addio ai cantieri. Manca infatti sempre meno alla messa in strada del nuovo veicolo cittadino che sarà prodotto dell’azienda spagnola Caf Urbos, leader europea in materia. E ormai l’assetto della viabilità cittadina, in alcune parti dove passa la Linea rossa, è definitivo. Tanti cambiamenti, ma anche tante conferme a livello di sensi di marcia e spostamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, viabilità definitiva: dall’ospedale Maggiore a via Saffi tra fermate, svolte e corsie

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